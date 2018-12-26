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«Гастролерша» обворовывала посетительниц торговых центров Астаны

26 Декабря 2018 13:39 249
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«Гастролерша» обворовывала посетительниц торговых центров Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Воровка-гастролерша, задержанная полицейскими Астаны,  подозревается в серии краж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.  

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22-23 декабря в полицию обратились несколько граждан с заявлениями о том, что в торговых центрах из их сумок были похищены кошельки и сотовые телефоны.

Сотрудниками отдела криминальной полиции УП района «Есиль» задержана и водворена в  изолятор временного содержания 29-летняя гражданка Российской Федерации, временно проживающая в столице.

В ходе разбирательства установлена причастность задержанной к трем кражам чужого имущества в ТРК левобережья. Пользуясь тем, что в выходные дни в торговых центрах столицы многолюдно, женщина похищала из сумок посетительниц ТРЦ кошельки и мобильные телефоны. По фактам краж проводится досудебные расследования. Продолжается проверка причастности задержанной к аналогичным кражам, ранее совершенным на территории города.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данной  гражданки просят обратиться  в управление полиции района «Есиль» ДП Астаны  по адресу ул. Коргалжинское шоссе, 21, или позвонить по телефонам:   8 (7172) 716557, 716563, 102.

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Происшествия,
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