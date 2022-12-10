Гастролеров-карманников из СКО задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Задержаны двое жителей Северо-Казахстанской области в возрасте 31 года и 26 лет, промышлявшие карманными кражами в общественных местах столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Одним из мест совершения краж стали общественные автобусы, где злоумышленники похищали сотовые телефоны. Кражи совершали в час пик в полных автобусах.

Карманников удалось задержать после совершения кражи сотового телефона Samsung А 10 у пассажирки маршрутного автобуса №20. Днем ранее на остановке «Ресторан Туран» подозреваемые у девушки из кармана куртки похитили сотовый телефон iPhone 12 Pro Max стоимостью более 600 тысяч тенге.

В настоящее время мужчины подозреваются в пяти эпизодах краж в общественном транспорте. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемые дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания ДП.

В ходе расследования установлено, что злоумышленники ранее неоднократно судимы за грабежи и вымогательство. Устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.



