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    Гашиш в особо крупном размере изъяли у жителя Кокшетау

    28 Октября 2022, 13:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Гашиш в особо крупном размере изъяли у жителя Кокшетау, общий вес наркотика составил – 2,7 кг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области получили информацию о сбыте наркотических средств одним из местных жителей в Кокшетау.

    В ходе проведения операции по задержанию при въезде в город оперативники остановили автомашину под управлением 44-летнего местного жителя. При обыске на заднем пассажирском сиденье была обнаружена спортивная сумка с тремя полиэтиленовыми пакетами, полными гашиша, общим весом 2,7 кг. Также были изъяты электронные весы.

    Начато досудебное расследование по ч. 4 ст.296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Наркополицейскими проводятся мероприятия по установлению места приобретения наркотиков.


    Фото: polisia.kz


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью Видео Борьба с наркотиками
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