Гарвардский кейс-чемпионат по международным отношениям пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 16 по 20 августа студенты Гарвардского университета совместно со студентами Назарбаев Университета устраивают международный кейс-чемпионат «Impact Challenge» с участием крупнейших компаний и организаций Казахстана и мира, в рамках одной из самых масштабных и значимых студенческих мероприятий в Азии - HPAIR Asia Conference 2019, - которая пройдет в столице Казахстана.

Impact Challenge - конкурс в формате кейс-чемпионата, которыйпозволит участникам конференции погрузиться в экосистему международных компанийи организаций, решая предоставленные ими практические, взятые из жизни кейсы изразличных областей - от социальной политикии индустрии до бизнеса и международных отношений.

Для самих участников этоуникальная возможность соединить воедино свои идеи и опыт, получив в ходемероприятия богатый и бесценный опыт взаимосвязи и брейншторминга. Особенность«Impact Challenge» заключается в том, что представленные кейсы будут связаны с проблемами ивызовами, стоящими перед регионом Средней Азии, стран СНГ и целого мира.

Таким образом, «Impact Challenge» - этовозможность по нахождению потенциальных и нестандартных решений на глобальномуровне глазами молодежи.

Генеральный спонсор HPAIR Asia Conference 2019 вНур-Султане, ТОО «Казцинк», предоставит свой кейс, разработанный специалистамикомпании и организационным комитетом конференции. Также золотой спонсорконференции, Eurasian Resources Group (ERG), предложил оргкомитету разработать кейс по темеразвития энергетических инфраструктур города.

ERG обещает победителям кейс-чемпионата ценные призы в виде карьерныхвозможностей в компании, которые, несомненно, принесут пользу в профессиональномпути делегатов. Кейс-чемпионат этого года планируется провести на четвертыйдень конференции на площадке официального партнера конференции - Бюронепрерывного профессионального развития (BCPD Ltd.).

Стоит отметить, что BCPD Ltd. совместно с Финтеххабом МФЦА также готовит кейс по развитию человеческого капитала, победителикоторого получат ценные призы.

The Harvard College Project for Asian and International Relations (HPAIR) - это студенческая организация при факультетенауки и искусства Гарвардского университета. За свою 28-летнюю историю HPAIR Asia Conference впервые пройдетв Средней Азии и на постсоветском пространстве. Это прекрасная возможность длястудентов увидеть серию выступлений инфлюенсеров мирового уровня. В предыдущихгодах гостями HPAIR были такие спикеры и лидеры всемирно известных организаций как Мировой банк,Twitter, Lenovo и Goldman Sachs.