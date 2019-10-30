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    Гаранты астанинского формата выступили с заявлением по Сирии

    30 Октября 2019, 03:06

    ЖЕНЕВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Начало работы конституционного комитета в Сирии исключило военное разрешение ситуации в стране. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел астанинского формата (Россия, Иран, Турция) по итогам состоявшейся во вторник в Женеве встречи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Выразили убеждение, что запуск конституционного комитета доказывает, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН», - подчеркнули главы внешнеполитических ведомств.

    Стороны также подтвердили «неизменную приверженность стран-гарантов суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики» и отметили, что «эти принципы должны пользоваться уважением всех сторон».

    Стороны также отметили, что конституционный комитет должен работать без навязывания извне сроков и иного вмешательств. Главы дипведомств трех стран «приветствовали создание Конституционного комитета и его созыв 30 октября 2019 года в Женеве при решающем вкладе стран - гарантов астанинского формата и во исполнение решений Конгресса национального сирийского диалога в Сочи». Они выразили благодарность спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Гейру Педерсену за его усилия, отмечается в документе.

    «Подтвердили решимость оказывать поддержку работе Конституционного комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии для обеспечения его устойчивой и эффективной работы, - подчеркивается в заявлении. - Высказали мнение, что Конституционный комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа».

    Фото: ТАСС

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