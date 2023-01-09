Гани Ныгыметов назначен заместителем руководителя Аппарата Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гани Ныгыметов назначен заместителем руководителя Аппарата Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о его назначении подтвердили в пресс-службе Сената.

Гани Ныгыметов родился в 1983 году в Актюбинской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева (специалист в области международных отношений), Монтерейский институт международных исследований в США (магистр государственного управления), а также Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (магистр делового администрирования). Проходил курсы повышения квалификации для руководителей в Школе управления имени Кеннеди Гарвардского университета, Национальном университете Сингапура.

Трудовой путь начал стажером в штаб-квартире Программы развития ООН в Нью-Йорке.

С 2007 по 2009 год — менеджер проекта департамента государственного управления АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном банке РК».

С 2009 по 2013 год — директор департамента международного сотрудничества Назарбаев Университета, заместитель генерального директора Центра энергетических исследований Назарбаев Университета, главный директор по развитию бизнеса Nazarbayev University Research and Innovation System.

С 2013 по 2016 год — президент АО «Центр международных программ» Министерства образования и науки РК.

С 2016 по 2017 год — исполнительный директор ТОО «Центр стратегических инициатив».

С 2017 по 2018 год — директор ТОО «Институт евразийской интеграции».

С марта 2018 года по июль 2019 года — заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

С июля 2019 года по май 2020 года - заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

С апреля 2020 - заместитель акима Северо-Казахстанской области.





Фото: gov.kz















