Гани Мурзаханов покинул пост руководителя управления городской мобильности Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гани Мурзаханов освобожден от должности руководителя управления городской мобильности Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с распоряжением акима Алматы Мурзаханов Гани Ауезханович освобожден от занимаемой должности руководителя управления городской мобильности Алматы», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Гани Мурзаханова назначили руководителем управления городской мобильности Алматы в мае прошлого года. С 2016 года он был руководителем предприятия «Алматы тазалык». С 2008 года был заместителем начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.





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