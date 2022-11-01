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    Гани Мурзаханов покинул пост руководителя управления городской мобильности Алматы

    1 Ноября 2022, 16:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гани Мурзаханов освобожден от должности руководителя управления городской мобильности Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с распоряжением акима Алматы Мурзаханов Гани Ауезханович освобожден от занимаемой должности руководителя управления городской мобильности Алматы», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

    Гани Мурзаханова назначили руководителем управления городской мобильности Алматы в мае прошлого года. С 2016 года он был руководителем предприятия «Алматы тазалык». С 2008 года был заместителем начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.


    Фото : gov.kz




    Автор:

    Еламан Турысбеков

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