Гани Бейсембаев назначен министром просвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич назначен министром просвещения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.
Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.
Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.
В 1989-1990 гг. — учитель казахского языка.
В 1994-1995 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.
В 1995-1997 гг. — директор средней школы.
В 1997-2000 гг. — ученый секретарь, референт Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина.
В 2000 г. — и.о. начальника отдела образования Аппарата акима города Капшагая.
В 2000-2001 гг. — руководитель отдела образования города Капшагая.
В 2001-2006 гг. — директор Международного центра дополнительного образования.
В 2006-2007 гг. — директор Технико-экономического колледжа Алматинского технологического университета.
В 2007-2020 гг. — генеральный директор международного центра образования.
В 2020 г. — директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» МОН РК.
В 2020-2022 гг. — президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.
С марта 2022 года по август 2022 года - вице-министр образования и науки РК.
С 27 августа 2022 года - вице-министр просвещения РК.
Асхат Аймагамбетов освобожден от должности министра просвещения.
Фото: primeminister.kz