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    Гани Бейсембаев назначен министром просвещения РК

    4 Января 2023, 10:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич назначен министром просвещения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.

    Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

    Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

    В 1989-1990 гг. — учитель казахского языка.

    В 1994-1995 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.

    В 1995-1997 гг. — директор средней школы.

    В 1997-2000 гг. — ученый секретарь, референт Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина.

    В 2000 г. — и.о. начальника отдела образования Аппарата акима города Капшагая.

    В 2000-2001 гг. — руководитель отдела образования города Капшагая.

    В 2001-2006 гг. — директор Международного центра дополнительного образования.

    В 2006-2007 гг. — директор Технико-экономического колледжа Алматинского технологического университета.

    В 2007-2020 гг. — генеральный директор международного центра образования.

    В 2020 г. — директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» МОН РК.

    В 2020-2022 гг. — президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.

    С марта 2022 года по август 2022 года - вице-министр образования и науки РК.

    С 27 августа 2022 года - вице-министр просвещения РК.

    Асхат Аймагамбетов освобожден от должности министра просвещения.

    Фото: primeminister.kz
    Назначения Минпросвещения РК
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