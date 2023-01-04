Гани Бейсембаев назначен министром просвещения РК

4 Января 2023, 10:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич назначен министром просвещения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области.

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

В 1989-1990 гг. — учитель казахского языка.

В 1994-1995 гг. — заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.

В 1995-1997 гг. — директор средней школы.

В 1997-2000 гг. — ученый секретарь, референт Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина.

В 2000 г. — и.о. начальника отдела образования Аппарата акима города Капшагая.

В 2000-2001 гг. — руководитель отдела образования города Капшагая.

В 2001-2006 гг. — директор Международного центра дополнительного образования.

В 2006-2007 гг. — директор Технико-экономического колледжа Алматинского технологического университета.

В 2007-2020 гг. — генеральный директор международного центра образования.

В 2020 г. — директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» МОН РК.

В 2020-2022 гг. — президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина МОН РК.

С марта 2022 года по август 2022 года - вице-министр образования и науки РК.

С 27 августа 2022 года - вице-министр просвещения РК.

Асхат Аймагамбетов освобожден от должности министра просвещения.

Фото: primeminister.kz