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    Гана подтвердила два случая смертоносного вируса Марбург

    18 Июля 2022, 17:36

    АККРА. КАЗИНФОРМ - В Гане зарегистрированы два случая заболевания смертельным вирусом Марбург (или Марбургский вирус), вызывающим сильнейшую геморрагическую лихорадку. Этот вирус относится к тому же семейству, что и Эбола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС News.

    Оба пациента с подтвержденным диагнозом скончались в больнице. Оба случая произошли в южном регионе Ашанти.

    Страны Центральной и Восточной Африки наиболее подвержены вспышкам Маргбургского вируса. Власти Ганы заявляют, что относятся к ситуации с повышенной серьезностью. 98 человек уже отправлены на строгий карантин. В среднем летальность от вируса составляет 50%, но в ВОЗ предупреждают, что в странах с ограниченными возможностями лечения она выше.

    Вирус Марбург передаётся через кровь, экскременты, пот и слюну. На ранних стадиях заболевший испытывает головную и мышечную боль, озноб и усталость. По мере течения заболевания симптомы усугубляются, начинаются болезни печени, сопровождаемые желтухой, потерей веса и кровотечением изо рта и носа.

    Обычно болезнь длится около трех недель. Для сохранения жизни пациента необходимо поддерживать работу печени и сбивать температуру тела.

    В странах с дефицитом необходимых для этого медикаментов пациенты как правило умирают.

    Носителями вируса Марбург обычно являются летучие лисы. Власти Ганы и других африканских стран призвали жителей избегать пещер, где обитают эти млекопитающие, и тщательно готовить любое мясо.

    Свое название вирус получил в связи с тем, что впервые был выявлен в Германии в 1967 году. Тогда от него умерли семь человек. Но с тех пор случаи в Европе не повторялись. Самая смертносная эпидемия Марбугского вируса произошла в Анголе в 2005 году, ее жертвами стали более 200 человек. Отдельные случаи фиксировались в Конго, Кении, ЮАР и Уганде.

    Фото: www.bbc.com

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Африка Мировые новости
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