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    Галымжан Кырыкбай стал чемпионом «Қазақстан Барысы»

    2 Июля 2023, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Галымжан Кырыкбай стал чемпионом турнира «Қазақстан Барысы-2023», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В финале «Әскер Барысы» одержал победу над борцом из Мангистауской области Нурдаулетом Жарылгаповым. Таким образом, последний стал двукратным серебряным призером.

    Бронзу турнира забрал Мухтар Далелханулы из Павлодарской области. В поединке за третье место он одолел «Әскер Барысы» Марата Байкамурова.

    Традиционный республиканский турнир «Қазақстан барысы» проходил в Астане в преддверии Дня столицы. В этом году соревнование прошло иначе, чем в прошлом году. В связи с открытием новых областей увеличилось количество участников. В этом году за титул чемпиона соревновались 41 борец. В их числе 33 борца из областей, 2 спортсмена из «Әскер Барысы» и еще 6 спортсменов из 3 городов. Отборочный этап прошел во всех регионах страны.

    Общий призовой фонд турнира составил 40 млн тенге, в том числе победителю турнира присуждено 25 млн тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Спорт
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