Галым Байтук: Праймериз - это один из крайних шансов для проведения политических реформ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праймериз, это один из крайних шансов для проведения политических реформ в нашей стране. Об этом заявил президент общественного фонда «Республика-аймақ-даму» Галым Байтук на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер подчеркнул, что от всех нас зависит то, как пройдут политические реформы в стране.

«Пройдут ли цивилизованным путем реформы или они пойдут хаотично, каким-то неведомым для нас неконтролируемым путем. Поэтому праймериз - это и окно возможностей, с другой стороны - это «ящик пандоры». Мы должны понимать, что в руках акимов, пользующихся зачастую административным ресурсом, желающих руководить, влиять на политику, при этом не умея, проводя своих людей в разные структуры, вплоть до представительных органов власти, это может сыграть злую шутку», - сказал Галым Байтук.

Поэтому, по его словам, Лига сторонников партии Nur Otan поставила перед собой задачу контроля над проведением праймериз.

«Как пройдет праймериз, от этого зависит завтра подходит ли этот инструмент для нас, а он должен подойти по всем политическим канонам, сможет ли этот инструмент прижиться в нашей стране, это очень важно. Понятно, что лидеры и партия Nur Otan чувствуют за собой ответственность, мы вчера встречались с руководством (партии Nur Otan) они понимают, что встают по казахстанским меркам на непроторенную дорожку, и, конечно же, очень важно, чтобы все это прошло без ошибок и без влияния административных ресурсов. Именно большая ответственность на местах, в регионах за акимами, и если они допустят ошибки, то многие негативные политические процессы возможно станут необратимыми. Поэтому все зависит от них, а Лига сторонников партии Nur Otan будет очень строго и жестко освещать любые поползновения, нарушения регламента праймериз», - пояснил Галым Байтук.

Ранее сообщалось , что Лига сторонников Nur Otan намерена держать на контроле весь процесс праймериз

Фото: lubimec.kz

