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    Галия Токсеитова возглавила управление туризма Алматы

    12 Мая 2023, 15:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы руководителем управления туризма города назначена Галия Токсеитова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Галия Токсеитова родилась 15 декабря 1991 года в Алматы. Окончила Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Экономика и бизнес». Она является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

    Трудовой путь начала в 2013 году с должности главного специалиста в управлении финансов города Алматы. С 2016 по 2019 годы руководила отделом исполнения доходов, обслуживания долга и кредитования управления финансов города Алматы.

    С 2019 года по настоящее время занимала должность заместителя руководителя управления государственных активов города Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Акимат
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