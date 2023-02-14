Галимжан Жанкуатов назначен руководителем аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приказом министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жанкуатов Галимжан Жандосулы назначен на должность руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает МИА «Казинформ».

Галимжан Жанкуатов родился в 1982 году в г. Алматы.

Окончил Семипалатинский филиал университета «Кайнар».

Трудовую деятельность начал в 2001 году делопроизводителем крестьянского хозяйства «Катран».

В 2004-2006 гг. работал ведущим специалистом, главным специалистом департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

2006-2010 гг. — консультант-государственный ревизор, главный эксперт Юридического отдела Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.

2010-2011 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2011-2014 гг. — начальник управления государственных закупок департамента правового обеспечения и государственных закупок, заместитель директора Административного департамента, директор Юридического департамента Министерства образования и науки РК.

В 2014-2015 гг. работал в структуре Министерства обороны РК.

2015-2017 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

2017-2019 гг. — директор Юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019-2020 гг. — заместитель директора, директор департамента юридической службы Министерства иностранных дел РК.

В 2020-2021 гг. — главный инспектор Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

С января 2023 года и по настоящее время занимал должность советника министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Ранее занимавший этот пост Абдикешов Алмат Жанболатович освобожден от должности.

Фото: primeminister.kz



