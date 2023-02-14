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    Галимжан Жанкуатов назначен руководителем аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК

    14 Февраля 2023, 20:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Приказом министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Жанкуатов Галимжан Жандосулы назначен на должность руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает МИА «Казинформ».

    Галимжан Жанкуатов родился в 1982 году в г. Алматы.

    Окончил Семипалатинский филиал университета «Кайнар».

    Трудовую деятельность начал в 2001 году делопроизводителем крестьянского хозяйства «Катран».

    В 2004-2006 гг. работал ведущим специалистом, главным специалистом департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

    2006-2010 гг. — консультант-государственный ревизор, главный эксперт Юридического отдела Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан.

    2010-2011 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

    В 2011-2014 гг. — начальник управления государственных закупок департамента правового обеспечения и государственных закупок, заместитель директора Административного департамента, директор Юридического департамента Министерства образования и науки РК.

    В 2014-2015 гг. работал в структуре Министерства обороны РК.

    2015-2017 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

    2017-2019 гг. — директор Юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

    В 2019-2020 гг. — заместитель директора, директор департамента юридической службы Министерства иностранных дел РК.

    В 2020-2021 гг. — главный инспектор Юридического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С января 2023 года и по настоящее время занимал должность советника министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Ранее занимавший этот пост Абдикешов Алмат Жанболатович освобожден от должности.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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