Гала-концерт Международного военно-музыкального фестиваля прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алихан Смаилов посетил заключительный гала-концерт I Международного военно-музыкального фестиваля «Астана – мәдениет керуені». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Мероприятие собрало в ледовом дворце «Барыс Арена» более семи тысяч зрителей.

Для них выступили Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, Президентский оркестр Службы государственной охраны, Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Казахстана, а также военные оркестры армий Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии.

В частности, на гала-концерте были исполнены лирическая мелодия «Япырай», которую называют жемчужиной казахского народного искусства, «Юбилейный марш», посвященный Астане, а также всемирно известный сингл We are the world Майкла Джексона и Лайонела Ричи.