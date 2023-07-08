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Гала-концерт Международного военно-музыкального фестиваля прошел в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Июля 2023, 15:03
Гала-концерт Международного военно-музыкального фестиваля прошел в Астане Фото: t.me/KZgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Алихан Смаилов посетил заключительный гала-концерт I Международного военно-музыкального фестиваля «Астана – мәдениет керуені». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Мероприятие собрало в ледовом дворце «Барыс Арена» более семи тысяч зрителей.

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Для них выступили Центральный военный оркестр Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, Президентский оркестр Службы государственной охраны, Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Казахстана, а также военные оркестры армий Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии.

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В частности, на гала-концерте были исполнены лирическая мелодия «Япырай», которую называют жемчужиной казахского народного искусства, «Юбилейный марш», посвященный Астане, а также всемирно известный сингл We are the world Майкла Джексона и Лайонела Ричи.

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Премьер-министр РК   Астана   Культура   Армия  
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