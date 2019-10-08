Габит Байжанов назначен зампредседателя КНБ РК – директором Службы внешней разведки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Габит Байжанов назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Байжанов Габит Жакыпбаевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директором Службы внешней разведки.





Байжанов Габит Жакыпбаевич родился 1 ноября 1963 года. Генерал-лейтенант внешней разведки.

С 2006 по 2009 год - заместитель директора Службы «Барлау» Комитета национальной безопасности РК.

С 2009 по 2015 год - первый заместитель директора Службы внешней разведки РК «Сырбар».

С 2015 по 2018 год - директор Службы внешней разведки РК «Сырбар».

С 19 сентября 2018 по 12 февраля 2019 года - помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности РК.

Государственные награды: орден «Даңқ» II степени (2015).