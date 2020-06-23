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    Габидулла Оспанкулов освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК

    23 Июня 2020, 19:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Габидулла Оспанкулов освобождается от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-Российский университет, Университет Бирмингема (Великобритания) по программе «Болашак».

    В разные годы работал в Парламенте РК, Администрации Президента, акимате г. Экибастуз, Министерстве образования и науки РК.

    С 2013 по 2017 год возглавлял Комитет по делам молодежи, был директором Департамента молодежной политики МОН РК, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК.

    С октября 2017 по август 2019 занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области. С августа по декабрь 2019 года — секретарь партии «Nur Otan». С декабря 2019 по настоящее время работал вице-министром информации и общественного развития РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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