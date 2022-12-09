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    Габидулла Оспанкулов назначен завотделом госконтроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК

    9 Декабря 2022, 09:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы назначен заведующим Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-Российский университет, Университет Бирмингема (Великобритания) по программе «Болашак».

    В разные годы работал в Парламенте РК, Администрации Президента, акимате Экибастуза, Министерстве образования и науки РК.

    2013 - 2017 гг. - возглавлял Комитет по делам молодежи, был директором департамента молодежной политики МОН РК, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК.

    2017 – 2019 гг. - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

    С августа по декабрь 2019 года — секретарь партии «Nur Otan».

    2019 - 2020 гг. - вице-министр информации и общественного развития РК.

    С февраля 2021 г. - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

    Фото: primeminister.kz
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