Габидулла Оспанкулов назначен секретарем партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Габидулла Оспанкулов назначен секретарем партии «Nur Otan». Об этом в Twitter сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По согласованию с Лидером партии Н.А. Назарбаевым Секретарем «Nur Otan» назначен Габидулла Оспанкулов. Уверен, что в рамках «перезагрузки» партии «Nur Otan» его знания и опыт работы позволят усилить идеологическую политику партии и активизировать работу с молодежью», - сообщил Бауыржан Байбек.

Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году. Ранее занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области по социальным вопросам (17.10.2017-08.2019).