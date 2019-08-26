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    Габидулла Оспанкулов назначен секретарем партии «Nur Otan»

    26 Августа 2019, 16:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Габидулла Оспанкулов назначен секретарем партии «Nur Otan». Об этом в Twitter сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По согласованию с Лидером партии Н.А. Назарбаевым Секретарем «Nur Otan» назначен Габидулла Оспанкулов. Уверен, что в рамках «перезагрузки» партии «Nur Otan» его знания и опыт работы позволят усилить идеологическую политику партии и активизировать работу с молодежью», - сообщил Бауыржан Байбек.

    Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году. Ранее занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области по социальным вопросам (17.10.2017-08.2019).

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Астана Назначения Политические партии
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