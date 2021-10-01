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    Габидулла Абдрахимов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК

    1 Октября 2021, 18:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич освобожден от должности вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Габидулла Абдрахимов родился в 1975 г. в Южно-Казахстанской области.

    Окончил Казахский государственный аграрный университет, прошел обучение в немецкой высшей школе государственного управления по программе «Болашак», магистр государственного администрирования.

    Трудовую деятельность начал в 1996 году стажером-преподавателем в Казахском государственном аграрном университете.

    С 1999 по 2008 годы занимал различные должности в структуре Агентства РК по делам государственной службы.

    В 2008-2015 гг. — работал в структурах Канцелярии Премьер-Министра РК, Администрации Президента РК, являлся председателем АЗРК РК.

    С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра культуры и спорта РК.

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    Отставки Минкультуры
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