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Футболисты ЦСКА одержали очередную победу во второй лиге

4 Октября 2018 15:36 143
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Футболисты ЦСКА одержали очередную победу во второй лиге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился футбольный матч национального первенства среди команд второй лиги между командами «ЦСКА» и «Атырау», где армейцы одержали победу со счетом 1:0, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК. 

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Победный гол в ворота оппонентов на 84 минуте забил нападающий армейского клуба Амаль Сеитов.

«Это восемнадцатая победа армейцев в сезоне второй лиги Казахстана по футболу. Ребята очень гордятся тем, что защищают честь армейского спорта. На сегодняшний день армейцы замыкают пятерку сильнейших среди молодежных команд, показывают хорошие результаты на поле, доказывая свой профессионализм и мастерство», - рассказал начальник команды ЦСКА по футболу Нурбол Кошкарбаев.


Футболисты ЦСКА одержали очередную победу во второй лиге Напомним, что футболисты Центрального спортивного клуба уже встречались в мае этого года с командой «Атырау-М». Тогда армейские спортсмены выиграли соперников с разгромным счетом 4:0.

 

 

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Ключевые слова: Армия, Спорт,
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