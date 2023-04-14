Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Футболисты Месси и Мбаппе попали в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time

    14 Апреля 2023, 01:45

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Нападающие футбольного клуба ПСЖ аргентинец Лионель Месси и француз Килиан Мбаппе были включены американским журналом Time («Тайм») в список «100 самых влиятельных людей» в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Полностью перечень знаменитостей опубликован на сайте журнала в четверг.

    В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и получил награду лучшему игроку турнира, Мбаппе стал серебряным призером и лучшим бомбардиром соревнования. Позднее аргентинец был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком года, француз также попал в тройку финалистов на получение награды.

    В список журнала Time также попали американцы - горнолыжница Микаэла Шиффрин, установившая абсолютный рекорд по победам на этапах Кубка мира, квотербек команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс, победивший в Супербоуле-2023 - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) - и ставший самым ценным игроком сезона и финальной игры, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков, и польская теннисистка Ига Свёнтек, победившая на двух турнирах Большого шлема и четырех - категории WTA 1 000 в сезоне 2022 года.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какими видами спорта увлекаются министры Казахстана
    Президент ФИФА Джанни Инфантино посетит Казахстан
    ФК «Тараз» разгромил «Актобе Жас» со счетом 7:1
    Впервые за семь лет полуфинал Лиги Европы пройдет без английских клубов
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    3 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    4 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров