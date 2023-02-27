Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» стали обладателями Кубка английской лиги

    27 Февраля 2023, 02:01

    ТАСС. КАЗИНФОРМ – «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 обыграл «Ньюкасл» в финальном матче Кубка английской лиги по футболу. Встреча прошла в воскресенье на лондонском стадионе «Уэмбли», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    В составе победителей голы забили Каземиро (33-я минута), Маркус Рэшфорд (39).

    Ворота «Ньюкасла» защищал германский вратарь Лорис Кариус, который является третьим голкипером команды. Основной вратарь клуба Ник Поуп был удален в матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» 18 февраля (0:2), дисквалификация в чемпионате страны распространяется и на другие внутренние турниры. Второй вратарь словак Мартин Дубравка не мог сыграть в матче, так как первую часть сезона провел в аренде в «Манчестер Юнайтед» и был заигран за команду в турнире, выйдя на поле в двух встречах.

    «Манчестер Юнайтед» завоевал трофей в шестой раз, ранее команда выигрывала турнир в 1992, 2006, 2009, 2010 и 2017 годах. Лидером по этому показателю является «Ливерпуль» (9 побед), второй – «Манчестер Сити» (8). Кубок английской лиги разыгрывается с 1960 года.

    Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведет в пятом раунде Кубка Англии на своем поле против «Вест Хэма» 1 марта, 5 марта подопечные Эрика тен Хага в чемпионате страны на выезде сыграют с «Ливерпулем». Следующую встречу «Ньюкасл» проведет в чемпионате Англии на выезде против «Манчестер Сити» 4 марта.

    Фото: Sports.ru

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Великобритания Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Криштиану Роналду установил мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта