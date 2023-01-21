Футболисту Дани Алвесу предъявлено обвинение в сексуальном насилии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самому титулованному игроку в истории футбола бразильцу Дани Алвесу предъявлено обвинение в сексуальном насилии. В пятницу бразильский футболист дал показания в полицейском участке Барселоны, откуда он был арестован полицейским патрулем, чтобы предстать перед судьей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Девушка подала жалобу 2 января, сам инцидент произошел 30 декабря 2022 года. По версии предполагаемой жертвы, озвученной испанской газетой ABC, Алвес просунул руку под нижнее белье 23-летней девушки в ночном клубе. 39-летний игрок, который в настоящее время играет за мексиканский «Пумас» после успешной карьеры защитника в «Барселоне», опроверг обвинение.

Тем временем прокуратура потребовала тюремного заключения футболиста без права внесения залога.

Как отмечается, Алвес находился в отпуске в Барселоне после участия в чемпионате мира в Катаре в составе сборной Бразилии - Дани Алвес был признан самым возрастным игроком за всю историю мундиалей.

Отметим, что Дани Алвес за годы карьеры выиграл 46 трофеев и является самым титулованным игроком в истории футбола.

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