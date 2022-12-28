Футболист Юрий Логвиненко стал почетным гражданином Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Семеро актюбинцев удостоены званиями «Человек года Актюбинской области». Знаки отличия вручил аким области на встрече с активом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Звания были присуждены специальной комиссией актюбинцам за особый вклад в развитие сфер экономики, здравоохранения, науки, спорта, культуры области.

Среди обладателей звания - ветеран труда Келдибай Еспагамбетов, мастер спорта, чемпион мира, двукратный чемпион Азии, 10-кратный чемпион Казахстана по классическому пауэрлифтингу Кадыржан Изгарин, народный целитель Андрей Малец, заведующий отделением хирургии многопрофильной областной больницы Жазылбек Абди, художественный руководитель казахского камерного хора областной филармонии Мербол Куспанов, главный инженер отдела ЧС Мугалжарского района Аслан Мухтар, бронзовый призер Сурдлимпийских игр в Бразилии Бексултан Малайдар.

Также были объявлены обладатели звания «Почетный гражданин Актюбинской области». Так почетным жителем стала автор первого генплана, 90-летняя женщина архитектор Любовь Андронова, депутат облмаслихата Амангельды Есеркепов, ветеран труда Есимхан Есимбаев, детский хирург заместитель главврача областной детской больницы Сагидолла Досмагамбетов, футболист ФК «Актобе» Юрий Логвиненко.

Нагрудными знаками «За вклад в развитие области» были награждены 16 человек. Среди них 7 депутатов облмаслихата Асхат Айтжанов, Казыбек Алишев, Сергей Вишняк, Аскар Садыков, Баянды Сарсенбина, Бакытхан Жанша, Жулдыз Кожабекова, председатель комиссии облмаслихата Сулупан Шинтасова, секретарь облмаслихата Амангельды Нугманов, руководитель аппарата облмаслихата Тимур Айткалиев, депутат городского маслихата Абай Сактаганов, районные депутаты Даурен Молдашев, Талгат Колкебаев, Сакен Займолдин, Естай Тансыкбаев, доцент Казахско-русского университета Максым Менкешов.





Фото: пресс-служба акима Актюбинской области























