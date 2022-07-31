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    • Футболист сборной РК Айбол Абикен дисквалифицирован на четыре года

    31 Июля 2022 12:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26-летний полузащитник Национальной сборной Казахстана Айбол Абикен официально дисквалифицирован на четыре года за наличие запрещенного препарата в допинг-пробе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В начале мая Айбол Абикен сдал положительный допинг-тест. С тех пор футболист не появлялся на поле в официальных матчах.

    В организме Абикена был обнаружен запрещенный препарат мельдоний (милдронат), сообщается на официальном сайте Казахстанского антидопингового центра.

    Таким образом Абикен сможет вернуться в профессиональный футбол лишь после 29 апреля 2026 года, уже на пороге своего 30-летия.

    В текущем сезоне хавбек на правах аренды выступал за павлодарский «Аксу» (семь матчей, три гола, один ассист). Права на игрока по сей день принадлежат алматинскому «Кайрату», воспитанником которого он является.

    В активе Абикена 14 матчей за Национальную сборную Казахстана и один гол в ворота Албании (1:3).

    Менее чем за три года официально дисквалифицировали уже трех футболистов сборной Казахстана за сдачу положительных допинг-тестов. Осенью 2020-го двухлетнюю дисквалификацию получил Бауыржан Исламхан, выступавший за эмиратский «Аль-Айн». А осенью 2021-го также на два года был отстранен от футбола полузащитник «Тобола» Руслан Валиуллин.


    Фото: ФК «Кайрат»




    #Спорт #Футбол
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