Футболист и кобызшы Татьяна Герасимова: казахский язык очень красивый

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По мере развития социальных сетей растет и число казахоязычных блогеров – представителей других этносов, у которых формируется своя аудитория. Среди таких блогеров 21-летняя Татьяна Герасимова, у которой более 21 тысячи читателей в Instagram. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Татьяна поделилась своим мнением об особенностях казахского языка и рассказала о своих планах на будущее.

– Татьяна, вы хорошо говорите по-казахски. Как Вы освоили язык?

– Я, хоть и русская, казахский язык знаю с детства. Родилась я в 2002 году в Актау. Мы со старшим братом воспитывались в детском доме. Училась в казахской школе. Казахский язык также богат, как широка казахская степь. Считаю, что это очень красивый язык.

Большинство моих друзей – казахи. Правда, моя мама не говорит по-казахски.

– Вы говорите «мама». Вас взяли на воспитание в другую семью?

– Нет. С 3 до 18 лет я росла в детском доме. Связь с мамой мы не теряли. Она сдала в детдом моего брата, меня и двоих племянников. Но, не бросила нас совсем. Часто навещала нас. Сейчас мы все живем вместе. Мы не виним нашу маму. Это судьба. Мы даже никогда не обижались на маму.

– Какая у Вас основная специальность?

– После окончания школы я училась в гуманитарном колледже, расположенном в микрорайоне №2 города Актау, по специальности «тренер». Занимаюсь футболом 13 лет. Входила в женскую сборную Казахстана. По контракту 3 года играла за женскую футбольную команду «БИИК-Қазығұрт» в Шымкенте. Сейчас не вхожу ни в какую команду. На время отойду от футбола. Я хочу быть разносторонней, хочу быть уверенной в себе.

– На мой взгляд, Вы и есть разносторонняя, а также активная. Вы играете на кобызе, а где научились?

– Да, я занимаюсь и искусством, 6 лет ходила на курсы игры на кобызе. В казахской музыке кобыз занимает особое место. На кобызе можно имитировать человеческий голос, подражать животным и птицам, а также воспроизводить звуки воды и ветра. Мне очень нравится этот инструмент. Играю в свободное время. Но профессионально музыкой не занималась. В свое время и пела.

С детства я не только освоила казахский язык, но и впитала в себя казахскую культуру и традиции. Теперь стала блогером. Сейчас у меня более 21 тысячи читателей.

– Как поддерживаете связь со своими читателями?

– На своей странице я пишу о своей повседневной жизни, ничего не скрывая. Видео я выкладываю в сеть потому, что мне это интересно. Говорю по-казахски. Слава богу, языком я владею свободно, пишу грамотно. Большинство моих читателей взрослые люди. Они узнают меня на улице. Некоторые фотографируются со мной. Я радуюсь, когда мне говорят: «Я ваш читатель».

– Кстати, Вы сказали «Слава богу». Вы мусульманка?

– Да, я приняла ислам. Правда, не совершаю намаз и не хожу в мечеть. Однажды, еще в детском доме, я сказала «Бисмилла». Тогда мои друзья сказали, что я теперь мусульманка. И я считаю, что стала мусульманкой именно тогда.

– Какие у Вас мечты, какие цели ставите перед собой?

– О чем я мечтаю – часто пишу в свои постах. Есть и определенные цели. Прежде всего, хочу, чтобы у меня было еще больше читателей. Поэтому, я переехала из Актау в Алматы. Это большой город, в нем есть возможности для молодежи. Хочу реализовать свои идеи здесь. Также планирую открыть магазин в Актау.

– Спасибо за беседу.

Фото: instagram.com/tanyaa__10

