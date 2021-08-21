Футбол: сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня пройдут первые два матча четвертьфинальной стадии Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 17:00 стартует встреча «Кызыл-Жар СК» — «Тобол», а в 19:00 начнется игра «Астана» — «Каспий». Указанное время — столичное.

Ответные поединки пройдут 22 сентября.

Первые матчи в парах «Кайрат» — «Кайсар» и «Тараз» — «Шахтер» состоятся 22-го сентября, планируемая дата ответных матчей — 27-го октября.











