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Футбол: сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала Кубка Казахстана

21 Августа 2021 14:33
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Футбол: сегодня пройдут первые матчи 1/4 финала Кубка Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня пройдут первые два матча четвертьфинальной стадии Кубка Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В 17:00 стартует встреча «Кызыл-Жар СК» — «Тобол», а в 19:00 начнется игра «Астана» — «Каспий». Указанное время — столичное.

Ответные поединки пройдут 22 сентября.

Первые матчи в парах «Кайрат» — «Кайсар» и «Тараз» — «Шахтер» состоятся 22-го сентября, планируемая дата ответных матчей — 27-го октября.





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