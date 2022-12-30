Футбол потерял величайшего игрока в своей истории

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мировой футбол потерял легенду. 29 декабря ушел из жизни в возрасте 82 лет трёхкратный чемпион мира Пеле. Причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее у Пеле диагностировали генерализованный отёк тела, который включает в себя сердечную недостаточность, а также спутанность сознания, из-за которого он не мог самостоятельно заботиться о себе. В последние месяцы Пеле провели химиотерапию, которая, однако, не принесла положительного результата.

Несколько дней назад его состояние заметно ухудшилось. Врачи констатировали, что причиной смерти стал отказ внутренних органов в результате губительного воздействия онкологического заболевания.

Биография гения футбола

Полное имя Пеле - Эдсон Арантис ду Насименту родился в 1940 году в бразильском городе Трес-Корасойнс. Он начал выступать за местную футбольную команду в семилетнем возрасте, а в 17 лет вышел на поле чемпионата мира в составе сборной Бразилии. Тогда страна впервые в истории одержала победу на ЧМ.

Фото: AFP/GETTY IMAGES

Пеле – единственный футболист в мире, который трижды становился чемпионом мира (в 1958-м, 1962-м и 1970 годах). За сборную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. Он делит с Неймаром первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии. На клубном уровне Пеле на протяжении 18 лет представлял бразильский «Сантос», еще три года выступал за американский «Нью-Йорк Космос», в котором и завершил карьеру в 1977 году. Пеле входит в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество голов за профессиональную карьеру - по некоторым данным, бразилец забил 1281 мяч.

Международным Олимпийским комитетом, Международной федерацией футбольной истории и статистики, ФИФА и рядом других организаций Пеле признан лучшим футболистом XX века.

Фото: instagram.com/pele

Он всегда играл в футбол не ради победы, а ради игры, показывая чудеса владения мячом. Президент Бразилии Лула да Силва отметил, что Пеле всегда творил на футбольном поле шоу.

Легенда мирового футбола запомнился не только своими спортивными достижениями. Помимо футбольной карьеры, Пеле вел активную общественную деятельность, боролся за экологию и улучшение жизни бедняков.

Мировая общественность в трауре

Президент Бразилии Болсонару подписал указ об объявлении траура с 29 по 31 декабря в связи со смертью футболиста Пеле.

Сегодня вся мировая общественность и именитые спортсмены скорбят и выражают слова соболезнования в связи с кончиной Пеле.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду на своей странице в Instagram отметил, что память о великом спортсмене будет жить вечно и назвал Пеле королем футбола.

«Мои глубокие соболезнования всей Бразилии и всей семье. Просто «прощай» будет недостаточно, чтобы выразить ту боль, которую сейчас испытывает весь футбольный мир. Вдохновение для миллионов зрителей, вечный эталон, любовь, которую ты всегда показывал мне, всегда отвечала взаимностью даже на расстоянии. Он никогда не будет забыт и память о нем будет жить вечно в каждом, кто любит футбол. Покойся с миром, король футбола», - написал Роналду.

Фото: instagram.com/pele

В свою очередь капитан футбольной сборной Аргентины Лионель Месси попрощался с легендой футбола.

«Покойся с миром, Пеле», – говорится в подписи к фотографиям на его страничке в instagram.

Нападающий сборной Бразилии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар в своих социальных сетях заявил, что Пеле изменил футбол:

«До Пеле десятка была просто числом». Я прочитал это предложение где-то в какой-то момент своей жизни. Но это предложение неполное. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто видом спорта. Он всё изменил. Он превратил футбол в искусство, в развлечение. Это дало голос бедным, чёрным, и это сделало Бразилию ощущаемой. Футбол и Бразилия повысили свой статус благодаря Королю! Он ушёл, но его магия останется. Пеле вечен», — написал Неймар в своей социальной сети.

«Пеле умер, самый божественный из футболистов и радостный из мужчин. Он играл в игру, к которой приблизились лишь немногие избранные. Три раза он поднял самый желанный золотой трофей в этой красивой желтой рубашке. Пусть он и ушел от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие», - написал в Twitter лучший нападающий сборной Англии на чемпионатах мира Гари Линекер

Фото: GETTY IMAGES

Эрлин Холанн, форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии отметил в соцсети:

«Все, что сейчас делает любой футболист, Пеле сделал это первым. Покойся с миром»

Килиан Мбаппе, нападающий «ПСЖ» и сборной Франции:

«Король футбола» ушел от нас, но его величие никогда не будет забыто. Покойся с миром»

Роналдо, бывший нападающий сборной Бразилии:

«Уникальный. Гениальный. Техничный. Творческий. Идеальный. Непревзойденный. Везде, где Пеле побывал, он оставил частичку себя. Никогда не покидая вершины, он покидает нас сегодня. Король футбола — один. Величайший всех времен. Мир скорбит. Грусть разлуки смешалась с огромной гордостью за написанную историю. Какая привилегия прийти после тебя, мой друг. Твой талант — это школа, которую должен пройти каждый игрок. Наследие твое выходит за рамки поколений. Благодаря этому Пеле будет жить дальше. Сегодня и всегда мы будем чествовать вас. Спасибо, Пеле. Покойся с миром»

Каземиро, полузащитник сборной Бразилии:

«Покойся с миром, Король Пеле. Спасибо за величие, которое вы подарили Бразилии и футболу. Ваше наследие вечно»

Александер Чеферин, президент УЕФА:

«Он был первой мировой суперзвездой, и благодаря своим достижениям на поле и за его пределами он сыграл первопроходческую роль в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире. Его будет очень не хватать. От имени футбольного сообщества, покойся с миром, Пеле»

Фабио Капелло, бывший тренер «Реала», сборной России и «Ювентуса»:

«Величайший... Мне посчастливилось играть против него, и я осознал его величие»

Фото: instagram.com/pele

Жозе Моуринью, главный тренер «Ромы»:

«В 2005 году я получил награду BBC прямо из рук короля. По сей день это один из моих самых гордых моментов. Я был так рад видеть его в Манчестере, где мы мило поболтали и хорошо провели время, а еще побывали на другом мероприятии, где от души посмеялись. Покойся с миром, король Пеле. Думая о твоих близких, мне очень грустно»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил , что с уходом Пеле мир потерял великую спортивную икону.

«Насколько я мог убедиться на собственном опыте, он был искренним сторонником олимпийских ценностей и гордым носителем олимпийского огня. Для меня было честью вручить ему Олимпийский орден», - приводит слова президента МОК пресс-служба организации.

«Король футбола ушел в вечность», - написал в своем Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

Фото: GETTY IMAGES

Соболезнования в связи со смертью Пеле выразила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Аргентины Альберто Фернандес, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент США Джо Байден и многие другие.

Где похоронят Пеле

Как сообщает Globo Esporte, тело бразильца будет захоронено в Вила-Белмиро, историческом доме Сантоса, в котором Король футбола прожил большую часть своей карьеры и выступал за местный клуб. Также в самом Сантосе объявлен траур в связи с кончиной Пеле, который продлится в течение семи дней.

Как выяснилось, Пеле еще 19 лет назад купил себе место на необычном кладбище, которое построил его друг Хосе Саломон Альтстут, известный как Пепе Альтстут. Аргентинский бизнесмен был другом легенды футбола, он скончался весной 2021-го в больнице от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.

Фото: instagram.com/pele

Уникальное кладбище Альтстута вошло в Книгу рекордов Гиннесса как «самое высокое кладбище мира». Предприниматель надстраивал его несколько раз и однажды превратил в 32-этажное здание с 25 тысячами «мест» — по 150 на каждом этаже. Кладбище оснащено сложной системой вентиляции, здесь есть комнаты для поминок, мавзолеи, сад с павлинами и водопадом, а также часовня и кафе.

На похоронах Пеле, предположительно, появятся только члены семьи. По данным СМИ, друзей, знаменитых коллег спортсмена и звезд, с которыми он был знаком, как и поклонников, не пригласят на траурную церемонию. После похорон на улицах Сантоса пройдет парад, который будет транслироваться местным телеканалом.



