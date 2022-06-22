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    Футбольный турнир в честь 30-летия казахстанской полиции провели в Жамбылской области

    22 Июня 2022, 21:18

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На футбольную площадку стадиона «Динамо» вышли 11 команд, представляющих различные структурные подразделения правоохранительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В честь 30-летия казахстанской полиции департамент полиции Жамбылской области организовал турнир по футболу среди сотрудников правоохранительных органов, силовых структур», - написал на своей странице в сети Facebook начальник жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин.

    «Все матчи проходили в очень напряженной борьбе. В таких играх важна не только победа, но и укрепление дружественных отношений. Проведение подобных состязаний укрепляет командный дух, коллективы становятся более сплоченными», - отметил А. Баймурзин.

    Первое место завоевала команда департамента Комитета национальной безопасности, на второй ступеньке пьедестала почета оказалась команда департамента полиции, третье место заняла команда департамента по чрезвычайным ситуациям. Наградами отмечены и отличившиеся игроки.

    Торжественная церемония награждения прошла с участием звезд казахстанского футбола Самата Смакова и Давида Лория. Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин поблагодарил всех сотрудников, которые принимают активное участие в спортивных мероприятиях и завоевывают призовые места.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, ведомство регулярно проводит подобные спортивные мероприятия в целях пропаганды здорового образа жизни.

    Ежегодно 23 июня в Казахстане отмечается профессиональный праздник - День полиции. В этом году правоохранительное ведомство празднует свое 30-летие. В 1992 году Верховный Совет Республики Казахстан принял закон «Об органах внутренних дел Республики Казахстан». Это был первый правовой акт после провозглашения независимости страны, определивший задачи и функции казахстанской полиции. В 2007 году указом Главы государства 23 июня было официально утверждено Днем полиции.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Юбилей Видео МВД РК Регионы Силовые структуры Футбол
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