Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Футбольный турнир на кубок КНПК прошел в Алматы

    10 Октября 2020, 10:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел футбольный турнир на кубок городского комитета Коммунистической Народной партии Казахстана, посвященный Дню рождения комсомола, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В нем приняли участие представители партии со всех районов города. На церемонии открытия с напутственным словом выступили организаторы и легенда советского и казахстанского футбола Вахид Масудов.

    «Приятно, что такие турниры организовываются. Я сам вышел из дворового футбола. У ребят здесь есть возможность показать свое мастерство на таком хорошем поле. Я надеюсь, что кто-то из них попадет и в большой футбол в дальнейшем. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было побольше, так как это здоровый образ жизни. Я сам периодически играю в футбол по сей день с ветеранами, форму поддерживаю», - сказал он.

    В ходе церемонии открытия первый секретарь алматинского горкома КНПК Алибек Шапенов вручил Вахиду Масудову юбилейную медаль Ленина. Спортсмен, в свою очередь, выразил благодарность организаторам.

    Председатель комиссии по делам ветеранов и культурного наследия алматинского горкома Компартии Гульдана Нурпеисова заявила, что основной целью турнира является пропаганда здорового образа жизни и популяризация футбола среди молодежи.

    «Это не первое наше мероприятие. Но в этом году устраиваем впервые, так как был карантин из-за пандемии коронавируса. В скором времени планируем также провести осенний кросс, вело- и автопробеги. Недавно члены нашей партии совершили восхождение на один из горных пиков. Постоянно поднимаемся в горы. Кроме того, мы проводили турнир по шахматам. То есть, поддерживаем здоровый образ жизни», - рассказала она.

    По итогам соревнований, первое место выиграла команда Жетысуского района, второе и третье Бостандыкского и Ауезовского районов соотвественно.

    Победители и призеры награждены медалями и грамотами, а также денежными призами от предпринимателя и спонсора Нурсултана Шоканова. Команде, занявшей первое место был вручен кубок. Также были отмечены лучшие игроки турнира по разным номинациям.

    Фото: comparty.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Спорт Политические партии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Сара Хамитова стала абсолютной чемпионкой теннисного турнира в Чолпон-Ате
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске