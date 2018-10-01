Футбольный манеж, Ледовый дворец и крытый бассейн появятся в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области приступили к строительству ряда крупных спортивных объектов в рамках государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил руководитель областного управления физической культуры и спорта Евгений Вильямс, в новом Послании Главы государства особое внимание уделяется здоровью населения. В рамках данной работы планируется строительство крупных спортивно-оздоровительных комплексов по всей стране.

«У нас всегда была острая нехватка универсальных спортивных залов, где может заниматься каждый человек любого возраста. В том числе Глава государства говорит о спортивных площадках, которые должны быть доступны для любого гражданина города и района, площадки воркауты, площадки с простейшими тренажерами и так далее. Самое главное - доступность спорта. Этому сегодня и способствует государство», - говорит Е. Вильямс.

Руководитель ведомства особо подчеркнул, что в рамках поручений Главы государства по строительству 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в Костанайской области к этой работе уже подключились.

«Мы сделали упор на ГЧП, благодаря которому уже построены ряд известных в Костанае и Рудном объектов. В этом году началось уже строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Житикаре. В следующем году мы уже планируем сдать его и провести в комплексе областную спартакиаду «Тын-Целина», - отметил Е. Вильямс.

К слову, в настоящее время для активных занятий спортом в области имеются 34 стадиона и 46 спортивных комплексов, но и этого, как отмечают в управлении, явно не достаточно для обеспечения потребности в занятиях массовым спортом. В настоящее на стадии реализации находятся три проекта государственного частного партнерства, в стадии разработки один проект.

«Один из них - строительство спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» в микрорайне «Аэропорт» Костаная. Проектом также занимается частный инвестор ТОО «АстанаГражданСтрой». После ввода в эксплуатацию комплекс будет передан на баланс коммунального государственного учреждения «Детско-юношеская спортивная школа №2». На базе комплекса будет организован учебно-тренировочный процесс отделений волейбола и настольного тенниса данной школы. Кроме того, на базе комплекса будут проходить тренировки баскетбольного клуба «Тобол», - сообщил Е. Вильямс.

Еще один масштабный проект - строительство крытого футбольного манежа на 2500 посадочных мест. Объект возводится в микрорайоне Северо-Запад города Костаная. Частный инвестор - ТОО «АстанаГражданСтрой».

«В эксплуатацию проект планируется сдать уже в декабре этого года. В рамках проекта футбольный манеж будет иметь футбольное поле с искусственным покрытием, отвечающим стандартам УЕФА. Объект позволит обеспечить потребность жителей города в занятиях футболом и мини-футболом круглогодично»,- пояснил руководитель областного ведомства.

В непосредственной близости с футбольным манежем также будет расположен еще один спортивный объект - пятидесятиметровый крытый бассейн. К строительству объекта уже приступили.



«Пятидесятиметровый бассейн в Казахстане имеют только города Алматы, Астана, Тараз и Шымкент. Наличие такого бассейна обеспечит потребность населения города в занятиях плаванием, кроме того создаст возможность для подготовки спортсменов на большой воде, что значительно улучшит результативность их выступления на республиканской спортивной арене»,- считает Е. Вильямс.

В стадии разработки находится еще один проект - строительство Ледового дворца спорта на 2500 мест. Переговоры по разработке концепции данного проекта ведутся с чешскими партнерами ОО «H+H Technikum».

К слову, ряд значимых для области объектов возведены и сданы в эксплуатацию в конце прошлого года. Это спортивный комплекс «Футзал Арена» в Рудном, который предназначен для организации учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных мероприятий по игровым видам спорта (футзал, волейбол, баскетбол, гандбол). Также это спортивный комплекс «Академия силовых единоборств», рассчитанный для проведения учебно-тренировочных занятий по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу и армрестлингу. Комплекс имеет гостиничный комплекс, пункт питания и тренировочный зал, что позволяет проводить учебно-тренировочные сборы не только для членов сборной области, но и для членов национальной сборной страны.

«Реализация столь крупных проектов строительства спортивных объектов создаст возможности не только для развития массового спорта, но и даст возможность городу принимать крупные республиканские соревнования», - заключил Е. Вильямс.

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