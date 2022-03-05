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    Футбольный клуб «Каспий»  одержал победу в первой домашней игре чемпионата РК

    5 Марта 2022, 21:15

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 5 марта в новом сезоне мангистауский футбольный клуб «Каспий» обыграл футбольный клуб «Кызылжар» из СКО со счетом 1:0, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В сегодняшней игре на 66-й минуте второго тайма Аслан Адил из ФК «Каспий» забил гол в ворота соперников.

    Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поздравил с команду и болельщиков футбольного клуба «Каспий» с первой победой.

    Глава региона дал ответственным лицам ряд конкретных поручений касающихся развития детско-юношеского футбола в Мангистауской области.

    Отметим, «Каспий» — казахстанский футбольный клуб из города Актау. Первое участие во второй лиге первенства СССР было в 1979 году.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Спорт Мангистауская область Футбол
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