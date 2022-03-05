Футбольный клуб «Каспий» одержал победу в первой домашней игре чемпионата РК

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 5 марта в новом сезоне мангистауский футбольный клуб «Каспий» обыграл футбольный клуб «Кызылжар» из СКО со счетом 1:0, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В сегодняшней игре на 66-й минуте второго тайма Аслан Адил из ФК «Каспий» забил гол в ворота соперников.

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев поздравил с команду и болельщиков футбольного клуба «Каспий» с первой победой.

Глава региона дал ответственным лицам ряд конкретных поручений касающихся развития детско-юношеского футбола в Мангистауской области.

Отметим, «Каспий» — казахстанский футбольный клуб из города Актау. Первое участие во второй лиге первенства СССР было в 1979 году.