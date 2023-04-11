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    Футбольный клуб «Елимай» презентовали на родине казахстанского футбола в Семее

    11 Апреля 2023, 05:09

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее прошла официальная презентация футбольного клуба «Елимай» - шоу с болельщиками и именитыми спортсменами, музыкой и юмором от КВН-щиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

    «Семей по праву признан родиной казахстанского футбола. Здесь были учреждены первые в стране официальные футбольные клубы, а сам этот вид спорта культивируется в регионе на протяжении 110 лет. В 90-х «Елимай» стал трехкратным чемпионом РК, смог в один сезон выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Казахстана. Никто не говорит, что будет легко. Верьте в себя, трудитесь, и надеюсь успех не заставит себя долго ждать» , - отметил глава региона Нурлан Уранхаев.

    Фото: пресс-служба акимата Абайской области

    Стал известен состав футбольного клуба в предстоящем сезоне.

    Вратари:

    Мавликеев Рахат - Семей

    Кавлинов Денис играл в казахстанской премьер-лиге

    Берденов Таир - Актобе

    Пивкин Никита - воспитанник ФК «Кайрат», действующий игрок молодежной сборной Казахстана

    Защитники:

    Нурсултан Советказы – Семей

    Досжан Кенжегулов – Семей

    Данияр Плотников – Семей

    Валерий Каршакевич – более ста матчей в чемпионате Беларуси, участник еврокубков сезона 2022 года

    Дмитрий Шмидт – Усть-Каменогорск, сыграл более ста матчей за казахстанскую премьер-лигу

    Берик Айтбаев – Тараз

    Султан Абилгазы – Кокшетау, больше 50 игр в премьер-лиге

    Берик Шаихов – Талдыкорган, выпускник академии Оле Бразил

    Бакытжан Маликов – Шымкент

    Полузащитники:

    Нарби Мергазы – Семей

    Такуя Мацунага – первый представитель Японии в истории казахстанского футбола

    Магомедэмин Рабаданов – воспитанник московского «Спартака»

    Алтынбек Сапаров – Атырау, сыграл более ста матчей в казахстанской премьер-лиге

    Арман Нусип – воспитанник ФК «Кайрат», сыграл более 50 матчей в казахстанской премьер-лиге

    Мохаммед Енсебаев – Семей, первый тренер Аскар Енсебаев

    Алибек Жардемов – Актобе

    Азамат Зинадин – самый молодой член клуба, 16 лет

    Нападающие:

    Карим Смыков – Семей, династийный футболист - сын Ермека Смыкова

    Айдын Металлов – Семей

    Павел Яковлев – воспитанник московского «Спартака», сыграл более ста игр в российской премьер-лиге, участник еврокубков

    Бека Кавтарадзе – воспитанник «Динамо» в Тбилиси

    Максим Житнев – воспитанник московского «Спартака»

    Ален Айманов – воспитанник ФК «Кайрат», династийный футболист, сын Кайрата Айманова, чемпиона Казахстана в составе «Елимай» 1994 года.

    Капитан команды - Еркебулан Нургалиев - воспитанник семейского футбола, первый тренер – Кондратенко Вячеслав Петрович, сыграл более ста матчей в премьер-лиге

    Главный тренер команды - Самат Смаков - самый титулованный футболист, 6-кратный чемпион, 5-кратный призёр и 4-кратный лучший футболист Казахстана: 2004, 2007, 2008, 2009. Рекордсмен выступлений за сборную Казахстана — 76 игр.

    Бренд-амбассадор «Елимая» - известный казахстанский актер и режиссер Рустем Омаров.

    Фото: пресс-служба акимата Абайской области

    Как сообщалось, Семей является родиной казахстанского футбола. Здесь в 1912-13 годах были созданы первые футбольные команды на территории Казахстана «Нептун», «Олимп», ССК, «Спорт», «Феникс», «Марс». «Ярыш» был первой футбольной командой тюркоязычной молодежи. «Ярыш», что в переводе с татарского языка означает «соревнование», был создан в 1913 году. В составе футбольной команды «Ярыш» выступал классик казахской литературы Мухтар Омарханович Ауэзов (1897-1961). Вместе с Мухтаром Ауэзовым пионерами отечественного футбола в составе «Ярыша» были Ахметсалим Каримов, Касымхан Мухаммедов, Салах Хисматуллин, Зиятдин Рыспаев, Мухаммед Сайдашев, Юнус Нигматуллин, Амиржан Сыздыков, Габдулхан Габбасов, Мухамедулла Курманов, Гусман Ямбушев, Сабыржан Ахмедшин.

    На стадионе «Спартак» в Семее работает Музей казахстанского футбола.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    История Казахстана Спорт Футбол Абайская область
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