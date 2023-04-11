Футбольный клуб «Елимай» презентовали на родине казахстанского футбола в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее прошла официальная презентация футбольного клуба «Елимай» - шоу с болельщиками и именитыми спортсменами, музыкой и юмором от КВН-щиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.
«Семей по праву признан родиной казахстанского футбола. Здесь были учреждены первые в стране официальные футбольные клубы, а сам этот вид спорта культивируется в регионе на протяжении 110 лет. В 90-х «Елимай» стал трехкратным чемпионом РК, смог в один сезон выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок Казахстана. Никто не говорит, что будет легко. Верьте в себя, трудитесь, и надеюсь успех не заставит себя долго ждать» , - отметил глава региона Нурлан Уранхаев.
Фото: пресс-служба акимата Абайской областиСтал известен состав футбольного клуба в предстоящем сезоне.
Вратари:
Мавликеев Рахат - Семей
Кавлинов Денис играл в казахстанской премьер-лиге
Берденов Таир - Актобе
Пивкин Никита - воспитанник ФК «Кайрат», действующий игрок молодежной сборной Казахстана
Защитники:
Нурсултан Советказы – Семей
Досжан Кенжегулов – Семей
Данияр Плотников – Семей
Валерий Каршакевич – более ста матчей в чемпионате Беларуси, участник еврокубков сезона 2022 года
Дмитрий Шмидт – Усть-Каменогорск, сыграл более ста матчей за казахстанскую премьер-лигу
Берик Айтбаев – Тараз
Султан Абилгазы – Кокшетау, больше 50 игр в премьер-лиге
Берик Шаихов – Талдыкорган, выпускник академии Оле Бразил
Бакытжан Маликов – Шымкент
Полузащитники:
Нарби Мергазы – Семей
Такуя Мацунага – первый представитель Японии в истории казахстанского футбола
Магомедэмин Рабаданов – воспитанник московского «Спартака»
Алтынбек Сапаров – Атырау, сыграл более ста матчей в казахстанской премьер-лиге
Арман Нусип – воспитанник ФК «Кайрат», сыграл более 50 матчей в казахстанской премьер-лиге
Мохаммед Енсебаев – Семей, первый тренер Аскар Енсебаев
Алибек Жардемов – Актобе
Азамат Зинадин – самый молодой член клуба, 16 лет
Нападающие:
Карим Смыков – Семей, династийный футболист - сын Ермека Смыкова
Айдын Металлов – Семей
Павел Яковлев – воспитанник московского «Спартака», сыграл более ста игр в российской премьер-лиге, участник еврокубков
Бека Кавтарадзе – воспитанник «Динамо» в Тбилиси
Максим Житнев – воспитанник московского «Спартака»
Ален Айманов – воспитанник ФК «Кайрат», династийный футболист, сын Кайрата Айманова, чемпиона Казахстана в составе «Елимай» 1994 года.
Капитан команды - Еркебулан Нургалиев - воспитанник семейского футбола, первый тренер – Кондратенко Вячеслав Петрович, сыграл более ста матчей в премьер-лиге
Главный тренер команды - Самат Смаков - самый титулованный футболист, 6-кратный чемпион, 5-кратный призёр и 4-кратный лучший футболист Казахстана: 2004, 2007, 2008, 2009. Рекордсмен выступлений за сборную Казахстана — 76 игр.
Бренд-амбассадор «Елимая» - известный казахстанский актер и режиссер Рустем Омаров.
Как сообщалось, Семей является родиной казахстанского футбола. Здесь в 1912-13 годах были созданы первые футбольные команды на территории Казахстана «Нептун», «Олимп», ССК, «Спорт», «Феникс», «Марс». «Ярыш» был первой футбольной командой тюркоязычной молодежи. «Ярыш», что в переводе с татарского языка означает «соревнование», был создан в 1913 году. В составе футбольной команды «Ярыш» выступал классик казахской литературы Мухтар Омарханович Ауэзов (1897-1961). Вместе с Мухтаром Ауэзовым пионерами отечественного футбола в составе «Ярыша» были Ахметсалим Каримов, Касымхан Мухаммедов, Салах Хисматуллин, Зиятдин Рыспаев, Мухаммед Сайдашев, Юнус Нигматуллин, Амиржан Сыздыков, Габдулхан Габбасов, Мухамедулла Курманов, Гусман Ямбушев, Сабыржан Ахмедшин.
На стадионе «Спартак» в Семее работает Музей казахстанского футбола.