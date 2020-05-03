Футбольный чемпионат Англии могут перенести в Австралию из-за коронавируса

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Футбольным клубам Английской премьер-лиги (АПЛ) предложили доиграть остаток сезона в тысячах километрах от дома – в Австралии. Далеко скажете вы, но в условиях пандемии коронавируса выбирать не приходится. Руководство АПЛ, обеспокоенное затянувшимся карантином в Великобритании, отчаянно ищет способы доиграть футбольный сезон – 92 матча, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Вариантов не так много, но внезапное предложение, поступившее из австралийского Перта, может кардинально поменять ситуацию.

Британский агент Гэри Уильямс, проживающий в столице Западной Австралии предложил удивительную альтернативу, которая, по его словам, уже получила поддержку от сенатора штата Перта, а также правительства Австралии и Министерства спорта.

Уильямс предложил перенести оставшиеся матчи АПЛ в Перт, где для этого есть все необходимые условия - четыре больших спортивных объекта вместимостью от 16 000 до 65 000 человек, климатические условия, а также самое главное - правительство сняло многие ограничения, связанные с коронавирусом. То есть, в Перте проведение матчей вполне безопасно. Кстати, в пятницу Австралийский институт спорта разрешил проведение матчей австралийской лиги регби без зрителей, начиная с 28 мая.

The Sun отмечает, что в Австралии были зарегистрированы 93 смертельных случаях коронавируса, по сравнению с более чем 28 000 в Великобритании. Стоит также подчеркнуть, что Перт является одним из самых изолированных городов в мире.

Сенатор штата Перт Гленн Стерле высказался о сложившейся ситуации: «Я с тяжелым сердцем наблюдаю за тем, что происходит в Англии. Мы хотим помочь. У нас практически нет новых случаев коронавируса».

Гэри Уильямс утверждает, что его идея получила поддержку с обеих сторон. По его словам, переговоры о возможном переносе остатка сезона АПЛ в Перт продолжатся на следующей неделе. Единственным и самым большим минусом во всей этой идее является, пожалуй, расстояние, которое придется преодолеть футболистам АПЛ, чтобы доиграть сезон. Перт находится в 9 000 миль (более 14 000 километров) от Великобритании.

На официальном сайте АПЛ информации о возможном проведение оставшихся матчей в Австралии информации пока не появлялось. Последний матч в рамках АПЛ был сыгран еще 9 марта.