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    Футбольная юношеская сборная Казахстана примет участие в «Кубке Развития-2022» в Минске

    18 Января 2022, 16:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юношеская сборная Казахстана U-16 примет участие в международном турнире «Кубок Развития», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом сообщил портал KazFootball.kz.

    Юношеская сборная Казахстана U-16 примет участие в 18-м по счету международном турнире «Кубок Развития», который пройдет с 6 по 13 февраля в Минске. За данный трофей будут бороться десять юношеских сборных.

    Казахстанцы сыграют в группе «А», против сборных Беларуси U-17, Таджикистана, Азербайджана и Ирана. Состав группы «В» составляют Беларусь U-16, Молдова, Бахрейн, Узбекистан и Израиль.

    Согласно регламенту турнира, на групповом этапе команды сыграют по круговой системе в один круг. Затем победители групп сойдутся в финале. Команды, занявшие в своих группах вторые места, разыграют бронзовые медали. Также состоятся утешительные матчи.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Беларусь Молодежь Футбол
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