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    Фура с текстилем сгорела в Таразе

    18 Ноября 2022, 23:51

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пожар большегруза произошел на окраине Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, 18 ноября в 22:03 в Таразе, вдоль дороги по улице Байзак батыра, произошло возгорание грузового автотранспорта.

    «Пожар локализован в 22:22. В 22:33 возгорание ликвидировано полностью службой пожаротушения и аварийно-спасательных работ», - пояснили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области.

    В тушении возгорания было задействовано 15 сотрудников и три единицы техники. Жертв и пострадавших нет.

    Причины произошедшего уточняются, сообщили в ведомстве.

    Большегрузное транспортное средство направлялось из Турции, и было полностью загружено тканью.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Транспорт Пожар Тараз
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