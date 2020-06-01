Фура и Toyota сгорели в ДТП на трассе Алматы - Бишкек, один водитель погиб

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области успели вынести пострадавших в ДТП людей из горящего грузовика за минуту до взрыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На трассе Алматы - Бишкек столкнулись автомашина Toyota Land Cruiser 100 и грузовой транспорт марки Mersedes Benz-817, в результате погиб человек и сгорели две автомашины.

Патрульные полицейские, прибывшие к месту аварии на 137 километр автодороги Алматы - Бишкек, спасли водителя и двух пассажиров из объятой пламенем грузовой автомашины.

Как рассказали в департаменте полиции региона, экипаж батальона патрульной полиции в составе старшего лейтенанта Ардака Ерузакова и лейтенанта Диаса Кебекова, получив сообщение об аварии случившейся в 3 км западнее на автодороге Алматы - Бишкек, прибыли на место происшествия.

«Обнаружив горящие автомашины, стражи порядка бросились спасать людей. Подойти к фуре со стороны водителя они не смогли, так как с полностью объятой пламенем легковой автомашины огонь уже перекинулся на грузовик. Зажатые в искореженной кабине, травмированные водитель и два пассажира самостоятельно выбраться не могли. Полицейские, вместе с двумя неравнодушными гражданами буквально вырвали руками деформированную пассажирскую дверь из зажима и вытащили на улицу сначала двух пассажиров, а затем водителя. С водителем пришлось повозиться, освобождая его от ремней безопасности. И вот, когда все пострадавшие были эвакуированы, взорвался газовый баллон легковой автомашины и пламя ворвалось в кабину грузовика, где за минуту до этого находились люди», - рассказал командир батальона патрульной полиции УМПС ДП Алматинской области полковник полиции Нурлан Искаков.

Прибывшие на вызов представители ЧС доставили пострадавших людей в ближайшее медицинское учреждение.

«К сожалению, управлявшего легковой автомашиной Toyota Land Cruiser-100 67-летнего жителя Жамбылской области спасти не удалось. В связи с чем, в лице руководства и всего личного состава? выражаем свои соболезнования», - добавил полковник Искаков.



