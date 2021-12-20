Функционал POS-терминалов и ККМ объединят в 2022 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса попросили Министерство финансов объяснить целесообразность объединения функционалов контрольно-кассовых машин с POS-терминалами и приложениями для мобильных платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос действительно очень актуальный. Сейчас мелкие предприниматели, магазинчики, они все имеют несколько аппаратов, POS-терминалы, контрольно-кассовые машины, тем более это нужно будет вести в онлайн-режиме. Мы с вами полностью согласны, мы работаем с банками второго уровня, все желающие банки, целый спектр банков уже готовы сотрудничать, в том числе Kaspi Bank, Halyk Bank, Alpha Bank. Мы будем в пилотном режиме тестировать совместимость POS-терминалов с контрольно-кассовыми машинами, чтобы чеки признавались при расчете с POS-терминалов», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев во время правительственного часа.

По его словам, эта работа будет начата в начале 2022 года.

«Уже по итогам пилота нужно будет внести изменения в законодательство, тогда мы с законодательной инициативой к вам и придем. Какую выгоду это даст. Прежде всего, для покупателей, их обслуживание будет достаточно быстрым, удобным. Для предпринимателей - они не будут излишне осуществлять платы для операторов фискальных данных, и у предпринимателя будет один аппарат вместо трех-четырех, которые сейчас используются для торговли», - отметил министр.

«Сейчас ведем переговоры с банковским сообществом. Думаем, где-то во втором, третьем квартале пилот завершим, рекомендации выработаем и соответственные предложения для изменений законодательства к концу 2022 года», - заключил глава Минфина.