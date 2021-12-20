Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Функционал POS-терминалов и ККМ объединят в 2022 году в Казахстане

    20 Декабря 2021, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса попросили Министерство финансов объяснить целесообразность объединения функционалов контрольно-кассовых машин с POS-терминалами и приложениями для мобильных платежей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопрос действительно очень актуальный. Сейчас мелкие предприниматели, магазинчики, они все имеют несколько аппаратов, POS-терминалы, контрольно-кассовые машины, тем более это нужно будет вести в онлайн-режиме. Мы с вами полностью согласны, мы работаем с банками второго уровня, все желающие банки, целый спектр банков уже готовы сотрудничать, в том числе Kaspi Bank, Halyk Bank, Alpha Bank. Мы будем в пилотном режиме тестировать совместимость POS-терминалов с контрольно-кассовыми машинами, чтобы чеки признавались при расчете с POS-терминалов», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев во время правительственного часа.

    По его словам, эта работа будет начата в начале 2022 года.

    «Уже по итогам пилота нужно будет внести изменения в законодательство, тогда мы с законодательной инициативой к вам и придем. Какую выгоду это даст. Прежде всего, для покупателей, их обслуживание будет достаточно быстрым, удобным. Для предпринимателей - они не будут излишне осуществлять платы для операторов фискальных данных, и у предпринимателя будет один аппарат вместо трех-четырех, которые сейчас используются для торговли», - отметил министр.

    «Сейчас ведем переговоры с банковским сообществом. Думаем, где-то во втором, третьем квартале пилот завершим, рекомендации выработаем и соответственные предложения для изменений законодательства к концу 2022 года», - заключил глава Минфина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Бизнес Экономика Минфин РК Налоги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рекордные налоговые поступления от туризма отмечают в Казахстане
    Цены на лук не поднимутся зимой до 500 тенге – Минторговли
    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви