Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Функции по контролю за ответственным отношением к животным хотят передать МСХ

    4 Августа 2023, 18:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Функции по контролю за ответственным отношения к животным хотят передать в Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Об этом сообщил первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня под председательством вице - министра юстиции РК Алмы Мукановой состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности. В заседании приняли участие представители государственных органов и неправительственного сектора.

    В ходе заседания МВК была рассмотрена концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об ответственном обращении с животными».

    «Не поддержали вопрос передачи функций по контролю в области ответственного обращения с животными от министерства экологии в Комитет ветеринарии (Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК). Там вопрос стоит в том, что территориальные инспекции ветеринарии находятся во всех городах, во всех областях, в том числе на районных уровнях. В комитете лесного хозяйства территориальные инспекции находятся в 17-ти областях и соответствующих у них функций по ветеринарии нет. Но согласно заключению минюста эти функции можно будет предать на подзаконном уровне», - пояснил Нуркен Шарбиев в интервью журналистам.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Минэкологии Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Волонтеры помогают питомникам ухаживать за бродячими животными в Астане
    Детеныш ламы родился в зоопарке Алматы
    Казахские тазы впервые в истории будут официально представлены на Всемирной выставке собак в Женеве
    Зульфия Сулейменова объяснила нехватку поливной воды в Жамбылской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы