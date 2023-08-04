Функции по контролю за ответственным отношением к животным хотят передать МСХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Функции по контролю за ответственным отношения к животным хотят передать в Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. Об этом сообщил первый вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня под председательством вице - министра юстиции РК Алмы Мукановой состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности. В заседании приняли участие представители государственных органов и неправительственного сектора.

В ходе заседания МВК была рассмотрена концепция законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «Об ответственном обращении с животными».

«Не поддержали вопрос передачи функций по контролю в области ответственного обращения с животными от министерства экологии в Комитет ветеринарии (Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК). Там вопрос стоит в том, что территориальные инспекции ветеринарии находятся во всех городах, во всех областях, в том числе на районных уровнях. В комитете лесного хозяйства территориальные инспекции находятся в 17-ти областях и соответствующих у них функций по ветеринарии нет. Но согласно заключению минюста эти функции можно будет предать на подзаконном уровне», - пояснил Нуркен Шарбиев в интервью журналистам.