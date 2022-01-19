Функции оператора расширенных обязательств производителей переданы в госкомпанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Функции оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) переданы в государственную компанию. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Жасыл Даму», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, соответствующее постановление Правительства Республики Казахстан опубликовано 19 января.

Согласно документу, новым оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определено АО «Жасыл Даму» со 100% участием государства в уставном капитале. Соответственно, полномочия по реализации принципа расширенных обязательств производителей и импортеров в Казахстане будут осуществляться АО «Жасыл Даму» при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

«Данным постановлением определено, что стопроцентная доля участия в уставном капитале ТОО «Оператор РОП» из частной собственности принята в государственную собственность», - сообщили в АО «Жасыл Даму».

Первостепенной задачей для АО «Жасыл Даму» на данном этане является принятие организационных и юридических мероприятий для скорейшего возобновления деятельности государственного оператора РОП в плановом режиме.

«При этом, текущие ставки утилизационной платы будут действовать до момента пересмотра ставок уполномоченным органом, разработка и обсуждение которых планируется в ближайшее время», - отметили в компании.

Напомним, 11 января 2022 года выступая на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Глава государства К. Токаев отметил, что утилизационным сбором должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. При этом Президент отметил, что функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял.