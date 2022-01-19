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Функции оператора расширенных обязательств производителей переданы в госкомпанию

19 Января 2022 20:20
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Функции оператора расширенных обязательств производителей переданы в госкомпанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Функции оператора расширенных обязательств производителей (импортеров) переданы в государственную компанию. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Жасыл Даму», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, соответствующее постановление Правительства Республики Казахстан опубликовано 19 января.

Согласно документу, новым оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определено АО «Жасыл Даму» со 100% участием государства в уставном капитале. Соответственно, полномочия по реализации принципа расширенных обязательств производителей и импортеров в Казахстане будут осуществляться АО «Жасыл Даму» при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

«Данным постановлением определено, что стопроцентная доля участия в уставном капитале ТОО «Оператор РОП» из частной собственности принята в государственную собственность», - сообщили в АО «Жасыл Даму».

Первостепенной задачей для АО «Жасыл Даму» на данном этане является принятие организационных и юридических мероприятий для скорейшего возобновления деятельности государственного оператора РОП в плановом режиме.

«При этом, текущие ставки утилизационной платы будут действовать до момента пересмотра ставок уполномоченным органом, разработка и обсуждение которых планируется в ближайшее время», - отметили в компании.

Напомним, 11 января 2022 года выступая на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Глава государства К. Токаев отметил, что утилизационным сбором должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. При этом Президент отметил, что функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял.


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#Правительство РК   #Экономика   #Утильсбор  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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