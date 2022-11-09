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    Фуат Сатыбаев стал депутатом Мажилиса

    9 Ноября 2022, 07:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центризбирком зарегистрировал депутата Мажилиса Парламента РК Фуата Сатыбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

    Заседание Центризбиркома, на котором было принято соответствующее постановление, состоялось 8 ноября.

    «В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктом 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и постановления Национального совета общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» № 1 от 5 ноября 2022 года Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила: передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену Общественного объединения «ДПК «Ак жол» Сатыбаеву Фуату Сайдахметовичу. Зарегистрировать Сатыбаева Ф.С. депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан», - говорится в сообщении ЦИК.

    В ходе вручения Сатыбаеву Ф.С. удостоверения и нагрудного знака председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров отметил, что Сатыбаев Ф.С. известен в Павлодарской области как врач-хирург, почетный работник здравоохранения. 10 января 2021 года был избран депутатом Павлодарского областного маслихата VII созыва от партии «Ақжол», являлся членом постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета областного маслихата VII созыва.

    Фото: election.gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Мажилис Назначения ЦИК
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