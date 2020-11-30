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    ФСМС: казахстанцам оказано более 6000 высокотехнологичных медицинских услуг

    30 Ноября 2020, 22:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 10 месяцев 2020 года населению Казахстана было оказано 6 715 высокотехнологичных медицинских услуг (ВТМУ) по медицинскому страхованию на сумму 20,9 млрд тенге. Большую часть из них получили пациенты с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нейрохирургическими и гинекологическими заболеваниями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Фонд социального медицинского страхования»

    Средняя стоимость пролеченного случая – 3,1 млн тенге.

    «Стоит отметить, что равноценный доступ к 78 видам ВТМУ имеют как жители городов, так и отдаленных регионов, то есть доступно как для горожан, так и сельских жителей.

    Если человек заболел, ему необходима диагностика и лечение с применением инновационных технологий, то, вне зависимости от места проживания, он может рассчитывать на плановую медицинскую помощь, главное условие – статус застрахованности в ОСМС. В том случае, если необходимая пациенту процедура не доступна на местном уровне, его направляют в областную либо республиканскую клинику», – пояснили в пресс-службе филиала по г. Нур-Султану Фонда социального медицинского страхования.

    За счет средств социального медицинского страхования пациенты, перенесшие операции, могут пройти и реабилитацию. В 2020 году ФСМС заключил договоры с 559 поставщиками этих услуг.

    «Если человек почувствовал недомогание, он должен обратиться к участковому терапевту, который поставит ему диагноз и отправит на дальнейшие обследования и консультации у профильных специалистов. Заключение о том, нужна ли операция, выносит врач клиники, которая проводит данный вид ВТМУ. Если необходимость оперативного вмешательства подтверждается, то пациента начинают готовить к плановой госпитализации. Сбор необходимых для этого анализов и постановку на портал «Бюро госпитализации» проводит поликлиника», – рассказывает руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего контроля поликлиники №9 г. Нур-Султана Айгуль Абикеева.

    Напомним, если пациенту отказывают в оказании медицинской помощи, или у него возникли вопросы касательно правил реабилитации, то он может обратиться в контакт-центр 1406 или оставить обращение в мобильном приложении Qoldau24/7.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Страхование Здравоохранение
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