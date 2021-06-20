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    ФСМС: какая медпомощь оказывается пациентам с социально значимыми заболеваниями

    20 Июня 2021, 18:20

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Фонд социального медицинского страхования часто поступают вопросы от граждан с социально значимыми заболеваниями. В этой связи Фонд дал подробные разъяснения о порядке оказания медицинской помощи данным пациентам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала Фонда по городу Нур-Султану.

    Что такое социально значимые заболевания?

    Это заболевания, которые в силу своей распространенности в обществе вызывают наибольшую смертность и инвалидизацию населения. Поэтому в системе здравоохранения важное значение уделяется их диагностике и лечению.

    В Казахстане в утвержденный перечень социально значимых заболеваний (СЗЗ) вошли следующие:

    - Туберкулез

    - Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

    - Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени

    - Злокачественные новообразования

    - Сахарный диабет

    - Психические, поведенческие расстройства (заболевания)

    - Детский церебральный паралич

    - Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)

    - Ревматизм

    - Системные поражения соединительной ткани

    - Дегенеративные болезни нервной системы

    - Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

    - Орфанные заболевания

    Что включает медицинская помощь для граждан с СЗЗ?

    Медицинская помощь, предоставляемая гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, включает медицинские услуги диагностики, лечения, динамического наблюдения.

    Важно понимать, что медицинские услуги оказываются пациентам с СЗЗ по основному заболеванию в рамках ГОБМП, то есть, если им установлен диагноз и они состоят на диспансерном учете по социально значимому заболеванию в своей поликлинике. Таким образом, для корректировки проводимой терапии или при обострении хронического заболевания, медуслуги предоставляются в ГОБМП и доступны людям, не имеющим статуса страхования в системе ОСМС.

    Однако для постановки на диспансерный учет требуются диагностические процедуры и консультации специалистов, которые включены в пакет ОСМС. Исходя из этого, первичная диагностика для установления социально значимого заболевания, диагностика других заболеваний, в том числе сопутствующих при уже подтвержденном социально значимом заболевании, проводится в системе ОСМС, то есть для ее прохождения необходимо быть застрахованным.

    Какая медпомощь предусмотрена для пациентов с СЗЗ?

    Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, предоставляется в следующих формах:

    1) в амбулаторных условиях;

    2) в стационарных условиях;

    3) в стационарозамещающих условиях.

    Как пациенту устанавливается СЗЗ?

    Если участковый врач (ВОП, терапевт или педиатр) наблюдает у пациента признаки одного из социально значимых заболеваний, то он направляет его к соответствующему профильному специалисту (врачу узкого профиля, психологу) на консультацию. При этом консультации узких специалистов относятся к пакету ОСМС, поэтому для получения этой услуги необходим статус застрахованного, исключение составляют подозрения на туберкулез и ВИЧ-инфекции, диагностика которых проводится в ГОБМП и доступна незастрахованным пациентам. Врач, при наличии показаний, направляет на диагностику – это могут быть консультации других профильных специалистов, инструментальные и лабораторные исследования. После подтверждения диагноза участковый врач ставит на диспансерный учет пациента, и он получает необходимую медицинскую помощь.

    На уровне поликлиники граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями, могут получить услуги диагностики и амбулаторное лечение, им проводится непрерывное диспансерное наблюдение.

    При наличии показаний специалист может направить пациента в медицинскую организацию с круглосуточным или дневным наблюдением.

    Положены ли пациентам с СЗЗ бесплатные лекарства?

    Пациенты с определенными социально значимыми заболеваниями обеспечиваются лекарственными средства и медицинскими изделиями в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на амбулаторном уровне, в том числе при:

    - туберкулезе;

    - ВИЧ-инфекции;

    - хроническом вирусном гепатите С, включая стадию цирроза печени;

    - вирусном гепатите В;

    - сахарном диабете;

    - онкологических заболеваниях;

    - ишемической болезни сердца;

    - протезировании клапана сердца;

    - психических заболеваниях;

    - церебральном параличе;

    - реактивном артрите;

    - аутоиммунных заболеваниях и иммунодефицитных состояниях;

    - узелковом полиартрите;

    - болезни Альцгеймера;

    - болезни Бехчета;

    - болезни Крона;

    - мукополисахаридозе и некоторых других орфанных заболеваниях.

    Пациенты обеспечиваются лекарствами в зависимости от степени и стадии заболевания. Подробнее узнать о полагающихся бесплатных препаратах можно в Перечне лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденном приказом Министра здравоохранения №666 от 29 августа 2017 года.

    Можно ли пройти реабилитацию пациентам с СЗЗ?

    Пациенты, страдающие социально значимыми заболеваниями, могут пройти медицинскую реабилитацию на общих основаниях по перечню заболеваний, подлежащих реабилитации.

    Для получения услуг реабилитации или восстановительного лечения необходимо обратиться к участковому врачу, который направит на консультацию к реабилитологу и мультидисциплинарной группе специалистов для определения необходимости и эффективности реабилитации.

    Медицинская реабилитация входит в пакет ОСМС, поэтому для ее прохождения нужно быть застрахованным.

    Обеспечение доступности

    Ответственность за организацию медпомощи и доступности медицинских услуг в регионе несут местные исполнительные органы, то есть акиматы. Для этого в их структуре предусмотрены управления здравоохранения, которые непосредственно контролируют получение медпомощи в регионе населением, доступность, полноту и качество ее предоставления медорганизациями. Также управления здравоохранения обязаны информировать население региона о распространении социально-значимых заболеваний и особо опасных инфекций.

    Медико-социальная помощь при социально значимых заболеваниях входит в комплексный подушевой норматив и предоставляется пациентам в поликлинике по прикреплению.

    «Если вам отказывают в предоставлении медицинской помощи при социально значимом заболевании, необходимо обращаться в Службу поддержки пациентов при поликлинике для защиты своих прав . Если добиться понимания там не удалось, то можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования по имеющимся каналам связи: мобильное приложение Qoldau 24/7 , Единый контакт-центр 1406, Saqtandyr ý Bot в Telegram , официальный сайт fms . kz», - сообщили в пресс-службе филиала ФСМС по г. Нур-Султану .

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Страхование Здравоохранение Общество
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