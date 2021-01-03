ФСМС будет покрывать расходы на ПЦР-тестирование членов избирательной комиссии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ФСМС (Фонд медицинского страхования, прим.ред.) будет покрывать расходы на ПЦР-тестирование членов избирательных комиссий, доверенных лиц и наблюдателей. Об этом заявил в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее министр сообщил, что члены избирательной комиссии, наблюдатели и доверенные лица в зонах повышенного и умеренного риска («красная», «желтая зона») должны будут пройти ПЦР-тест с 5 по 9 января и иметь отрицательный результат ПЦР-теста.

«Тестирование будет проводиться бесплатно за счет средств фонда ОСМС. Все те лица, которые попадут в списки наблюдателей, члены избирательных комиссий, доверенные лица будут протестированы нами и будут возмещены средства за счет Фонда. Так как выборы являются местом, где массово будут собираться наши граждане и голосовать, для обеспечения безопасности всего выборного процесса было принято решение обезопасить и провести тестирование бесплатно для обеспечения доступности», - уточнил в ходе онлайн-брифинга глава Минздрава.

Напомним, что выборы депутатов Мажилиса и маслихатов пройдут в Казахстане 10 января. Ранее об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции рассказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК министр здравоохранения Алексей Цой. Он также пояснил, когда вакцина американской фармкомпании «Pfizer» может появиться в Казахстане.