Фруктовые деревья зацвели в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Второй вегетационный период начался у фруктовых деревьев в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению экспертов, жаркая погода до +38 градусов, накрывшая Жамбылскую область в середине августа, могла спровоцировать повторное цветение. Поэтому сейчас на одной ветке яблони, груши, шиповника можно увидеть и спелые плоды, и цветы.

«То, что в нашем регионе в конце лета - начале осени начинают заново цвести деревья и кустарники – довольно частое явление. Во время весеннего цветения только часть цветов дает завязь, остальные просто падают. Осенью, в теплое время начинается движение соков, активизируются «спящие» почки и дерево начинает цвести. Распускаются почки, не успевшие раскрыться весной или в начале лета», - говорит любитель-садовод Нелли Трофимова.

Считается, что на запуск процесса повторного цветения влияют определенные климатические условия, в числе которых жаркая погода в сочетании с дождями и повышенной влажностью.

«Удивительно другое, - продолжает спикер. - Обычно цветение в осеннее время происходит, когда лето бывает особенно дождливым. В этом году у нас лето было засушливое, проблемы с поливом, с влагой, но деревья все равно выбросили почки после установления аномальной для сентября жары. Второй вегетационный период чаще наступает даже в ноябре - декабре, если стоит теплая погода, а для нашего региона это вполне возможно, но чтобы началось цветение, когда еще урожай фруктов не убран – тоже необычно».

По прогнозам синоптиков, теплая, ясная, малооблачная погода в Таразе продлится весь сентябрь. Дневная температура будет варьироваться от +22 до +29 градусов по Цельсию.