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    05:55, 14 Март 2023 | GMT +6

    Фруктовые деревья зацвели в Шымкенте

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    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте зацвели фруктовые деревья – урюк и миндаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Красивые фотографии цветущих веток горожане начали выкладывать в социальные сети. Средняя дата начала цветения деревьев в этом году близка к норме, ведь в мегаполисе уже потеплело до +20 градусов и выше. Однако садоводы радости от настоящей весны пока не разделяют. В случае если ударят морозы, то они останутся без урожая, как это было в прошлом году.

    Тем временем эстафету цветения в Шымкенте приняла форзиция, распускается шафран, на городских клумбах начали расцветать первые тюльпаны. Пока их немного, но уже скоро ситуация изменится. Ежегодно в Шымкенте распускается почти миллион тюльпанов.


    «В дендропарке можно найти более десяти видов яблонь. Есть также персиковые деревья. В настоящее время среди фруктовых деревьев цветет урюк, миндаль. В целом в этом году погода стабильная. Поэтому плоды ожидаются хорошие», - говорит научный сотрудник дендрологического парка города Шымкента Бибижамал Малик.

    Фото: otyrar.kz

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    Шымкент для mail.ru
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