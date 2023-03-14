Фруктовые деревья зацвели в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте зацвели фруктовые деревья – урюк и миндаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Красивые фотографии цветущих веток горожане начали выкладывать в социальные сети. Средняя дата начала цветения деревьев в этом году близка к норме, ведь в мегаполисе уже потеплело до +20 градусов и выше. Однако садоводы радости от настоящей весны пока не разделяют. В случае если ударят морозы, то они останутся без урожая, как это было в прошлом году.

Тем временем эстафету цветения в Шымкенте приняла форзиция, распускается шафран, на городских клумбах начали расцветать первые тюльпаны. Пока их немного, но уже скоро ситуация изменится. Ежегодно в Шымкенте распускается почти миллион тюльпанов.

«В дендропарке можно найти более десяти видов яблонь. Есть также персиковые деревья. В настоящее время среди фруктовых деревьев цветет урюк, миндаль. В целом в этом году погода стабильная. Поэтому плоды ожидаются хорошие», - говорит научный сотрудник дендрологического парка города Шымкента Бибижамал Малик.