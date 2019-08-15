Фруктовые деревья снова расцвели в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В областном центре замечено повторное цветение фруктовых деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Небывало жаркий «июль», затянувшийся в Жамбылской области до середины августа, принес сюрпризы.Яблони, груши, шиповник, уже усыпанные плодами, вдруг дали новые цветы.

«Думаю,такая ускоренная вегетация - это последствия аномальной жары, приправленнойдождями, - считает биолог Наталья Гончарова. – Повторное цветение у нас бывает,но обычно второй вегетационный период может наступить поздней осенью, в ноябре-декабре.Даже зимой бывает, когда солнышко пригреет. Но чтобы так, еще лето незакончилось, а деревья опять в цвету - такое не припомню. Если будет стоятьтакая теплая погода, можем дождаться второго урожая фруктов».

Какрассказала биолог, повторное цветение происходит за счет того, что распускаютсяпочки, не успевшие раскрыться весной или в начале лета. Ускоряет этот процессжаркий климат с дождями. В начале весенней вегетации только определенныйпроцент распустившихся цветов дает завязь. Всё остальное опадает. Такие«спящие» почки просто ждут своего следующего часа. Сейчас в Таразе прошлидожди, тепло, то есть для цветения кустарников и деревьев наступило отличноевремя.